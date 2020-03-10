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تمرين عسكري إماراتي أمريكي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ أبوظبي انطلقت في الإمارات أمس فعاليات التمرين العسكري المشترك بين القوات الإماراتية ونظيرتها الأمريكية. Advertisements وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية ( وام) أمس أن التمرين يهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية ورفع الكفاءة والجاهزية القتالية وتطوير قابلية العمل المشترك للطرفين. وتشارك في التمرين وحدات بحرية ووحدات من جهاز حماية المنشآت الحكومية والسواحل، والضفادع البشرية المتخصصة في أعمال إزالة المتفجرات تحت الماء. ويهدف التمرين إلى تعزيز التعاون العسكري في مجال العمليات المشتركة، وصولا إلى تحقيق الأهداف في مواجهة التحديات.



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