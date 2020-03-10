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صحة مكة: الوضع مطمئن ولا حالات إصابة جديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل السلمي - مكة المكرمة

أكدت صحة منطقة مكة المكرمة أنه لم تسجل حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا الجديد في العاصمة المقدسة، وأن الوضع الصحي مطمئن وجميع الفرق والمستشفيات تطبق إجراءات احترازية سواء في منافذ المدينة أو المنطقة المركزية للمسجد الحرام.

وأوضح الناطق الإعلامي لصحة المنطقة حمد العتيبي لـ»مكة» أن 100 ممارس صحي يعملون على مدارس الساعة في منافذ مكة المكرمة، ويباشرون عمليات الفرز البصري للقادمين إلى مكة، وقياس حرارتهم عن بعد لضمان تسهيل الحركة المرورية في المنافذ، لافتا إلى أنه في حال رصدت أي حالة اشتباه فإن الفرق الصحية تسارع بإبلاغ قائد المنفذ، بحيث يجري استدعاء سيارة إسعاف ونقله إلى جدة أو الطائف بعيدا عن مكة المكرمة للتأكد من سلامته. وأضاف بأن مستشفى جياد والمراكز الصحية بالمنطقة المركزية حول المسجد الحرام تعمل على مدار الساعة للتأكد من سلامة زوار الحرم المكي الشريف وتقديم الرعاية الصحية لهم.

وأكد أن مكة لم تسجل أي حالة جديدة سوى المعلن عنها أمس الأول، حيث اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية، وحصر المخالطين للحالة، وتجري متابعتهم سواء في الحجر الصحي بالمستشفى أو عزلهم في منازلهم للتأكد من عدم ظهور أي حالات للمرض خلال 14 يوما. وأهاب العتيبي بجميع المواطنين والمقيمين الرجوع إلى القنوات الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة وعدم الانسياق وراء الإشاعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.