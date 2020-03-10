شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
سجلت وزارة الصحة أمس خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد «كوفيد 19»، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة داخل المملكة إلى 20 حالة.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبد العالي أن المصابين ( 10 ذكور - 10 إناث)، ومتوسط أعمارهم 47 عاما ، سبع حالات منها ارتبطت بالقدوم من إيران و ثلاث حالات من العراق و ثلاثة مروا بإيران والعراق واثنان من مصر وحالة من الفلبين وهي بوضع صحي حرج وعلى أجهزة التنفس الصناعي، وأربعة اكتسبوا العدوى من مخالطة حالات إيجابية.
وبين أنه تم الاستقصاء الوبائي وحصر عدد 800 حالة من المخالطين
المباشرين، موضحا أن من تم فحصهم في المنافذ تجاوز عددهم نصف مليون شخص .
وأشار إلى أن مركز اتصال صحة (937) تلقى 60 ألف اتصال عن الفيروس منذ الإعلان عن أول حالة بالمملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر متوسط أعمار مصابي كورونا 47 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.