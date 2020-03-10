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متوسط أعمار مصابي كورونا 47 عاما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

سجلت وزارة الصحة أمس خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد «كوفيد 19»، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة داخل المملكة إلى 20 حالة.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبد العالي أن المصابين ( 10 ذكور - 10 إناث)، ومتوسط أعمارهم 47 عاما ، سبع حالات منها ارتبطت بالقدوم من إيران و ثلاث حالات من العراق و ثلاثة مروا بإيران والعراق واثنان من مصر وحالة من الفلبين وهي بوضع صحي حرج وعلى أجهزة التنفس الصناعي، وأربعة اكتسبوا العدوى من مخالطة حالات إيجابية.

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وبين أنه تم الاستقصاء الوبائي وحصر عدد 800 حالة من المخالطين

المباشرين، موضحا أن من تم فحصهم في المنافذ تجاوز عددهم نصف مليون شخص .

وأشار إلى أن مركز اتصال صحة (937) تلقى 60 ألف اتصال عن الفيروس منذ الإعلان عن أول حالة بالمملكة.