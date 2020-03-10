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استئناف رحلات الطيران لنقل السعوديين من مصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - القاهرة

أعلنت سفارة المملكة لدى جمهورية مصر العربية استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر بما فيها الخطوط الجوية العربية السعودية وشركة مصر للطيران وشركة طيران ناس وغيرها من الشركات ليومي 10 و11 مارس الحالي، وذلك لتمكين المواطنين السعوديين من العودة إلى المملكة.

وأوضحت السفارة في بيانها أمس أنه يمكن للمواطنين التواصل مباشرة مع شركات الطيران لترتيب سفرهم خلال اليومين المشار إليهما دون تكبد أي رسوم إضافية على تذاكر السفر الناجمة عن تغيير الحجوزات.