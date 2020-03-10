بحث خطة إنشاء محطات للرصد البيئي بنجران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ نجران
بحث أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز في مكتبه بديوان الإمارة أمس، خطة إنشاء محطات للرصد بالمنطقة، وتعزيز دور الهيئة في مراقبة الظواهر الجوية، والأداء البيئي، لسلامة الأرواح والممتلكات والحفاظ على بيئة آمنة.
وبارك الأمير جلوي بن عبدالعزيز تكليف فواز آل مجثل، مديرا عاما للهيئة العامة للأرصاد بالمنطقة الجنوبية، معربا عن تهنئته له بالثقة، وأمنياته له بالتوفيق في مهمته الجديدة.
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