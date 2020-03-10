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إزالة تعديات على أراض حكومية بالعطيف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خالد اليوسف - الطائف

رصدت أمانة الطائف ممثلة في مكتب الخدمات البلدية بالعطيف تعديات على مساحة 500 ألف متر مربع، وتأكد مراقبو الأمانة من عدم نظامية الإحداثات التي أقيمت على أراض حكومية بيضاء، حيث استغل منفذوها نهاية الأسبوع والإجازات لإقامة الإحداثات والتعديات. وشملت التعديات عددا من أسوار البلك وغرفا سكنية من الصفيح وعقوما ترابية وأسلاكا شائكة، بمساحة تجاوزت 250 ألف متر مربع.

وأوضحت أمانة الطائف أن الإحداثات شملت أيضا إشغالات مختلفة، منها حفر بئر ارتوازية والتنفع منها في دعم التعدي على الموقع. وعملت الفرق الرقابية لمكتب الخدمات على التعامل الفوري مع الإشغالات غير النظامية وتنفيذ أعمال الإزالة بمشاركة الجهات المختصة وفرقة أمنية عقب التأكد من عدم وجود مستمسكات شرعية لدى المحدثين.