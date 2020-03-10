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وظائف بمجمع طباعة المصحف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ المدينة المنورة أعلن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة عن توفر وظائف شاغرة للرجال، تشمل 6 وظائف بمسمى «مراقب نص المصحف الشريف»، ووظيفة واحدة بمسمى «سكرتير تنفيذي» بإدارة تقنية المعلومات. ودعت الأمانة العامة للمجمع الراغبين في التقدم لشغل الوظائف المذكورة إلى تعبئة نموذج البيانات ورفع الوثائق المطلوبة على الرابط (https://job.qurancomplex.gov.sa) وفق الشروط المرفقة، وذلك ابتداء من اليوم حتى نهاية دوام الأحد المقبل.



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