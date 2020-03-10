استعادة مليوني م2 من الأراضي الحكومية بعسير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ أبها
استعادت أمانة منطقة عسير، والبلديات التابعة لها، خلال الأسبوع الماضي مليوني م2 من الأراضي الحكومية في 11 موقعا مختلفا بالمنطقة.
وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميد أمس أن إزالات التعديات شملت 2,068,590 م2 حاول مخالفون الاستيلاء عليها بوضع اليد وإقامة منشآت وإحداثات دون مستمسكات شرعية أو وثائق رسمية أو تراخيص نظامية.
وأكد أن الأمانة لن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المعتدين وفي كافة المواقع بالمنطقة، مبينا أن التعدي على الأراضي الحكومية يعد من أهم الأمور التي تعرقل حركة التنمية العمرانية.
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