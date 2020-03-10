شكرا لقرائتكم خبر

الصحة العالمية تقدر دعم خادم الحرمين لمكافحة كورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس عن عميق شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتقديم مبلغ 10ملايين دولار للمنظمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد « كوفيد - 19». وعبر تيدروس في تغريدة له على حسابه بتويتر عن امتنانه الكبير لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وشعب المملكة، للدعم المقدم لمنظمة الصحة العالمية للحد من انتشار الفيروس، ومساعدة الدول ذات الأنظمة الصحية الضعيفة.



Advertisements

ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية تقدر دعم خادم الحرمين لمكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.