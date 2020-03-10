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عزل كبير مساعدي ماكرون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - باريس أفادت متحدثة باسم قصر الإليزيه أمس بأن مدير ديوان الرئاسة الفرنسية باتريك سترزودا دخل في عزل منزلي بعد مخالطته لشخص تأكدت إصابته بفيروس كورونا. ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن المتحدثة القول إنه «لا توجد أي أعراض على سترزودا، ورغم ذلك فسيتم فحصه»، وأوضحت أنه «كإجراء احترازي فإن سترزودا سيعمل من المنزل».



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