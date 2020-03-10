السعودية | أزمة كورونا.. سفارة السعودية في فرنسا تتواصل مع مواطنيها

شكرا لقرائتكم أزمة كورونا.. سفارة السعودية في فرنسا تتواصل مع مواطنيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعت سفارة السعودية في فرنسا المواطنين بجمهورية فرنسا إلى التواصل معها للترتيب والتنسيق مع الخطوط الناقلة، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة مؤخراً وحرصاً على سلامة المواطنين.

وأهابت بالمواطنين للرد على استفساراتهم التواصل مع قسم شؤون السعوديين في السفارة على الأرقام التالية: (0033673656324 - 0033626238195).