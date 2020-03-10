محمد بن مسعود - الدمام - الفيروس قضى على سادس ضحية اليوم أفاد مسؤولو الصحة اليوم (الثلاثاء)، أن عدد الأشخاص الذين أكدت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا في بريطانيا ارتفع إلى 373 بالمقارنة مع 319 شخصاًأمس. وأعلنت وزارة الصحة البريطانية في وقت سابق اليوم وفاة سادس شخص جراء إصابته بالفيروس.فيروس كورونا الجديد 10 مارس 2020 - 15 رجب 1441 08:53 PM Advertisements الفيروس قضى على سادس ضحية اليوم بزيادة 54 حالة خلال يوم.. عدد مصابي "كورونا" في بريطانيا يرتفع إلى 373 بزيادة 54 حالة خلال يوم.. عدد مصابي "كورونا" في بريطانيا يرتفع إلى 373 أفاد مسؤولو الصحة اليوم (الثلاثاء)، أن عدد الأشخاص الذين أكدت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا في بريطانيا ارتفع إلى 373 بالمقارنة مع 319 شخصاًأمس. وأعلنت وزارة الصحة البريطانية في وقت سابق اليوم وفاة سادس شخص جراء إصابته بالفيروس. الكلمات المفتاحية ، بزيادة 54 حالة خلال يوم.. عدد مصابي "كورونا" في بريطانيا يرتفع إلى 373 ،

المصدر : الخليج 365

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