، بمشاركة "ديوب".. الشباب يختتم استعداداته للاتفاق ،

محمد بن مسعود - الدمام - اختتم المدير الفني لفريق الشباب لويس غارسيا، عصر اليوم؛ استعداداته على ملعب الأمير خالد بن سلطان؛ تأهُّبًا لمواجهة الاتفاق يوم غدٍ لحساب منافسات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأ برنامج الفريق بتجمُّع اللاعبين في النادي الساعة الثالثة عصرًا، وانطلقت التدريبات الساعة الرابعة؛ حيث أخضع المدرب اللاعبين لتطبيق بعض الجمل الفنية والتكتيكية من خلال تدريبات ترفيهية خفيفة للاطمئنان على جاهزيتهم للقاء.

وشهدت التدريبات الجماعية مشاركة اللاعب ماخيتي ديوب، فيما واصل اللاعب ناصر العمران برنامجه التأهيلي برفقة المعدّ البدني، وتواجد في العيادة ألفريد إندياي؛ لشعوره بآلام في العضلة الخلفية، كذلك وليد حزام لشعوره بآلام في الركبة، فيما واصل متعب المفرج برنامجه العلاجي في أحد المراكز الطبية الخاصة.الشباب