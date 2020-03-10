، "الشؤون الاقتصادية والتنمية" يستعرض الجهود الاحترازية والتدابير الوقائية لفيروس كورونا ،

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عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا مساء اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض.
واطلع المجلس خلال اجتماعه على عددٍ من الموضوعات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المتعلقة بالوضع الراهن، واستعرض الجهود الاحترازية والتدابير الوقائية التي تبذلها الجهات الحكومية لمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا الجديد Covid-19، مشيدًا بما تم بذله من القطاعات المعنية لمتابعة مستجدات الوضع الصحي في السعودية.
وحثّ المجلس القطاعات والأجهزة كافة ذات الصلة على بذل الجهود، وتسخير الإمكانات، واتخاذ التدابير وكل ما من شأنه رعاية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وسلامتهم.
كما ناقش المجلس العرض المقدَّم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال التقرير السنوي لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، الذي اشتمل على استعراض مسيرة الرؤية، ومستوى الإنجاز المحقق على مستوى محاورها: (مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر ووطن طموح)، وانعكاس ذلك على مستهدفات مؤشراتها وبرامجها، وأبرز المراحل القادمة.
وتابع المجلس التقرير الربعي المقدَّم من وزارة المالية في شأن أداء الميزانية العامة للدولة، كما استعرض تقرير أداء الأجهزة الحكومية المقدم من المركز الوطني لقياس الأجهزة الحكومية (أداء)، واطلع على تقرير أعمال اللجنة المعنية في شأن التنظيم الإداري بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واتخذ حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
10 مارس 2020 - 15 رجب 1441 08:43 PM
حثَّ القطاعات كافة على بذل الجهود والإمكانات لرعاية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا مساء اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض.
واطلع المجلس خلال اجتماعه على عددٍ من الموضوعات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المتعلقة بالوضع الراهن، واستعرض الجهود الاحترازية والتدابير الوقائية التي تبذلها الجهات الحكومية لمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا الجديد Covid-19، مشيدًا بما تم بذله من القطاعات المعنية لمتابعة مستجدات الوضع الصحي في السعودية.
وحثّ المجلس القطاعات والأجهزة كافة ذات الصلة على بذل الجهود، وتسخير الإمكانات، واتخاذ التدابير وكل ما من شأنه رعاية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وسلامتهم.
كما ناقش المجلس العرض المقدَّم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال التقرير السنوي لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، الذي اشتمل على استعراض مسيرة الرؤية، ومستوى الإنجاز المحقق على مستوى محاورها: (مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر ووطن طموح)، وانعكاس ذلك على مستهدفات مؤشراتها وبرامجها، وأبرز المراحل القادمة.
وتابع المجلس التقرير الربعي المقدَّم من وزارة المالية في شأن أداء الميزانية العامة للدولة، كما استعرض تقرير أداء الأجهزة الحكومية المقدم من المركز الوطني لقياس الأجهزة الحكومية (أداء)، واطلع على تقرير أعمال اللجنة المعنية في شأن التنظيم الإداري بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واتخذ حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.
، "الشؤون الاقتصادية والتنمية" يستعرض الجهود الاحترازية والتدابير الوقائية لفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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