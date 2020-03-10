، حصيلة "كورونا" في أمريكا ترتفع إلى 25 متوفَّى و696 مصابًا ،

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ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم (الثلاثاء) أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفع إلى 696 حالة بعد رصد 224 حالة إصابة جديدة منذ الإحصاء السابق.
وأضافت بأن عدد المتوفين بالمرض ارتفع إلى 25، وفقًا لـ"رويترز".
وبيَّنت المراكز أن حالات الإصابة المؤكدة تنتشر في 36 ولاية، وفي العاصمة واشنطن، بعدما كانت تقتصر على 35 ولاية.
ويشمل الإحصاء 49 مريضًا أُعيدوا من اليابان ومدينة ووهان الصينية (بؤرة انتشار المرض).أمريكا فيروس كورونا الجديد
10 مارس 2020 - 15 رجب 1441 08:50 PM
الفيروس انتشر في 36 ولايةحصيلة "كورونا" في أمريكا ترتفع إلى 25 متوفَّى و696 مصابًا
ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم (الثلاثاء) أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفع إلى 696 حالة بعد رصد 224 حالة إصابة جديدة منذ الإحصاء السابق.
وأضافت بأن عدد المتوفين بالمرض ارتفع إلى 25، وفقًا لـ"رويترز".
وبيَّنت المراكز أن حالات الإصابة المؤكدة تنتشر في 36 ولاية، وفي العاصمة واشنطن، بعدما كانت تقتصر على 35 ولاية.
ويشمل الإحصاء 49 مريضًا أُعيدوا من اليابان ومدينة ووهان الصينية (بؤرة انتشار المرض).
، حصيلة "كورونا" في أمريكا ترتفع إلى 25 متوفَّى و696 مصابًا ،
المصدر : الخليج 365
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