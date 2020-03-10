، تجنباً لتفشي "كورونا".. جامعة هارفارد تطالب طلابها بعدم العودة لمقاعد الدراسة ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعتهم إلى مواصلة المقررات عبر الفصول الافتراضية

طالبت جامعة هارفارد الأميركية من طلابها، اليوم (الثلاثاء)، بعدم العودة إلى الجامعة، والدراسة عن بعد، خوفاً من تفشي فيروس كورونا المستجد بين الطلبة.

وأوضحت الجامعة أنه سيجري التحول بشكل كامل إلى الفصول الافتراضية بحلول 23 مارس الجاري، وهو اليوم الأول للفصول المجدولة بعد عطلة الربيع، وفقاً لـ"الحرة".

وحظرت الجامعة الأسبوع الماضي جميع الرحلات الدولية والمحلية غير الضرورية الخاصة بها.

وحثت المنظمات والطلبة على إلغاء الاجتماعات أو الأحداث غير الضرورية لـ 100 شخص أو أكثر.

جامعة هارفارد فيروس كورونا الجديد