محمد بن مسعود - الدمام - وصلت بعثة فريق الهلال إلى أبها؛ وذلك استعداداً لملاقاة فريق ضمك عصر الغد في الجولة 22 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وأنهى الفريق تحضيراته للمواجهة صباح اليوم، بحصة تدريبية تركزت على الجوانب الفنية والتكتيكية، وفرض "رازفان" مدرب الفريق التكتيك الذي سينتهجه غداً قبل أن يقيم مناورة بين اللاعبين. وواصل اللاعبان محمد الشلهوب ونواف العابد برنامجهما التأهيلي. الهلال الهلال "الهلال" ينهي تحضيراته لـ"ضمك".. ويصل أبها صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-10 وصلت بعثة فريق الهلال إلى أبها؛ وذلك استعداداً لملاقاة فريق ضمك عصر الغد في الجولة 22 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وأنهى الفريق تحضيراته للمواجهة صباح اليوم، بحصة تدريبية تركزت على الجوانب الفنية والتكتيكية، وفرض "رازفان" مدرب الفريق التكتيك الذي سينتهجه غداً قبل أن يقيم مناورة بين اللاعبين. Advertisements وواصل اللاعبان محمد الشلهوب ونواف العابد برنامجهما التأهيلي. 10 مارس 2020 - 15 رجب 1441 06:16 PM وصلت بعثة فريق الهلال إلى أبها؛ وذلك استعداداً لملاقاة فريق ضمك عصر الغد في الجولة 22 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وأنهى الفريق تحضيراته للمواجهة صباح اليوم، بحصة تدريبية تركزت على الجوانب الفنية والتكتيكية، وفرض "رازفان" مدرب الفريق التكتيك الذي سينتهجه غداً قبل أن يقيم مناورة بين اللاعبين. وواصل اللاعبان محمد الشلهوب ونواف العابد برنامجهما التأهيلي. ، "الهلال" ينهي تحضيراته لـ"ضمك".. ويصل أبها ،

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