شكرا لقرائتكم خبر عن مرجع شيعي يكتشف ’’علاج غريب’’ لفيروس كورونا .. وسخرية واسعة تجتاح مواقع التواصل!.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تصريحات أثارت سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، قال مرجع عراقي شيعي، إن الالتزام بأحكام الشيعة يقي من الإصابة بفيروس كورونا.

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مرجع شيعي يكتشف ’’علاج غريب’’ لفيروس كورونا .. وسخرية واسعة تجتاح مواقع التواصل!.. شاهد

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ودعا المرجع الشيعي العراقي، قاسم الطائي، الثلاثاء، إلى الاستمرار بزيارة الأماكن الدينية وإقامة صلوات الجماعة والجمعة، رغم انتشار فيروس كورونا في عدة محافظات عراقية ، لافتا إلى ان “الفيروس لا يصيب المؤمنين”.

وذكر المكتب الاعلامي للطائي، في بيان، اليوم، 10 آذار 2020، أن الأخير دعا الى الاستمرار بالشعائر الدينية من صلوات الجمعة والجماعة وزيارة المراقد الدينية وذلك ردا على سؤال تقدم به عدد من اتباعه بشأن فيروس “كورونا”.

وأضاف البيان ان “الطائي أكد ان الوقاية وإن كانت مطلوبة في ظل انتشار هذا الفيروس المميت، وهي إتباع لسنة الله في كونه من الاسباب والمسببات، إلا ان الغفلة عن الجانب الغيبي والالتجاء الى الله والتضرع اليه والاستغفار في الاماكن المقدسة له الأولوية على توخي الحذر من هذه التجمعات”.

وتابع أنه “مع دوران الأمر بين الالتجاء للاسباب والالتجاء الى مسبب الاسباب، فالالتجاء إليه هو الأولى والأجدر، ومن يقدم السبب الطبيعي عليه ان يراجع ايمانه بالله فأنه متذبذب وغير مستقر في قلبه”.

واعتبر الطائي، ان ” مواجهة الفيروس تكون من خلال الاستمرار بقيام شعائر الدين يوجه رسالة للعالم المادي بأن الكون ومنه الأرض في قبضته وتحت رعايته والتوجه إليه هو ما يقتضيه العقل ان لم يكن عندهم شرع”.

ونصح المسلمين والمؤمنين بـ “الالتجاء الى الله والقيام بشعائر دينه من صلوات الجمعة والجماعة وزيارة مراقد الائمة ، والرحمة لا تجتمع مع الأذى والضرر بالفيروس، وإن يكون اقبالهم على الزيارة والصلوات بقلوب حاضرة ونفوس متوجهة لا تشغلها أمور الدنيا كي لا يحرموا من بركاتها وافاضاتها الرحمانية الربانية”.

وأشار إلى ان “الفيروس لا يصيب المؤمنين المخلصين في ايمانهم بل لعله لا يصيب المسلمين الملتزمين باحكام الشريعة، والفيروس نوع عقاب للبشر على ما كسبت أيديهم”، على حد تعبيره.