بعد تعليق الدراسة.. التفاصيل الكاملة لنظام البلاك بورد

في ظل سعي المملكة وحكومتها، للوقاية من انتشار فيروس كورونا، دشّنت وزارة التعليم 4 إجراءات للمساهمة في تطبيق «التعليم عن بعد» أو «البلاك بورد»، بعد قرار وزارة التعليم الصادر بتعليق الدراسة.

وقالت الجامعة السعودية في بيان، إنه من منطلق دورها في دعم المنصة التعليمية «Blackboard»، قررت إنشاء موقع إلكتروني خاص لدعم المنصة التعليمية وتطوير محتوى الموقع، وإضافة التعليمات والفيديوهات والحقائب التدريبية الموجهة لخدمة أعضاء هيئة التدريس والطلبة على مدار الساعة.

أهمية «بلاك بورد»

يعد «بلاك بورد» من نظم إدارة التعلم الإلكتروني المتكاملة؛ حيث يقوم بإدارة العملية التعليمية بطريقة تزامنية وغير متزامنة، ويتيح بيئة تعلّم آمنة، يقدم المعلمون مقرراتهم ومحاضراتهم من خلال إضافة الوسائط المتعددة (نص، صور، صوت، فيديو، رسوم)، يجتمع فيها المتعلمون لتصفّح المحتوى، بحسب حاجتهم، ويتواصلون في ما بينهم عبر أدوات الاتصال المتعددة.

شرح نظام «بلاك بورد»

فور دخولك الموقع الرسمي لـ«البلاك بورد»، تتضح لك عديد من المزايا قبل تسجيلك للدخول إلى النظام مباشرة، للدخول إلى نظام «بلاك بورد» اضغط هنا.

وعلى الصفحة الرئيسية لموقع عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، تظهر لك 12 توضيحًا، يفسر لك كيفية التعامل مع نظام «بلاك بورد» وهم:

واجهة النظام

قائمة التنقل العامة

أداة التقويم

واجهة المقرر

إنشاء المحتوى

الفصول الافتراضية

إضافة روابط

إضافة ملف فيديو

إدارة المحتوى

إنشاء الواجبات

تقييم الواجبات

إضافة ملف

وعند الضغط على أي نافذة منها، سيظهر لك مقطع فيديو يشرح كيفية التعامل على نظام «البلاك بورد»، ولمشاهدة مقاطع الفيديو بالكامل على موقع «يوتيوب»، اضغط هنا

مميزات نظام «بلاك بورد»

تقديم المادة العلمية (المنهج ) للطالب عن طريق الإنترنت.

تقديم أدوات تواصل متعددة ليتواصل الطالب مع عضو هيئة التدريس أو مع الطلاب الآخرين.

تقديم أدوات لتقييم الطلاب وتحديد مستوياتهم ومدى تقدمهم التحصيليّ.

توزيع الواجبات والاختبارات واستطلاعات الرأي وتسلّم الإجابات والتعليقات عليها.

تقديم التغذية الراجعة والتعزيز الفوري وغير الفوري للطلاب.

السهولة في تصفح المحتوى العلميّ بطرق مختلفة باستخدام الوسائط المتعددة.

تخفيف العبء على المعلم من المراجعات والتصحيح ورصد الدرجات، وإتاحة الفرصة للتفرغ لمهامّ التعليم والتدريس.

توفير الأمان من خلال بيئة آمنه لإجراء التجارب الخطرة، والمحاكاة.

إصدار التقارير لمتابعة كل المستجدات دون عبء إداري.

شروط القبول بنظام التعليم عن بعد

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الحصول على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها بنسبة ٦٠٪ على الأقل.

أن لا يكون قد مضى على تاريخ الشهادة الثانوية العامة أكثر من عشر سنوات، مع إمكانية التعديل في هذا الشرط حسب شروط التسجيل في كل عام.

أن يكون الملتحق حسن السيرة والسلوك.

أن يكون لائقًا طبيًّا.

الحصول على موافقة جهة العمل إذا كان موظفًا.

أن يكون القبول بأصل استمارة الثانوية العامة.

دفع التكاليف الدراسية المقررة.

معلومات عامة عن نظام «بلاك بورد»

يتم حساب الحرمان في حال التغيب بنسبة 25% من إجمال المحاضرات، أي ما يعادل 4 محاضرات فأكثر، ويمكن احتساب الحضور في حالة إعادة التشغيل التسجيلات خلال (7) أيام من إدراج المحاضرة في التسجيلات، على أن يتم فتح المحاضرة من أيقونة بلاك بورد.

يمكنك سماع المحاضرات أكثر من مرة؛ حيث إن جميع المحاضرات موجودة في التسجيلات داخل الفصول الافتراضية (Blackboard collaborate)، مع الالتزام بسماعها خلال (7) أيام في حال عدم حضور المحاضرة المباشرة، حتى لا يتم احتسابها غيابًا.

يستغرق إضافة أي مادة في الجدول الدراسي خلال (24– 48).

توفّر عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد -لطلاب الانتساب المطور- دورات تأهيلية عن طريق نظام إدارة التعلم الإلكترونيّ (Blackboard) لمدة ثلاثة أسابيع، ويتم الإعلان عن مواعيد الدورات التأهيلية بموقع عمادة القبول والتسجيل.

لا يمكن لطلاب الانتساب، الاستفادة من الموادّ، ولكن توجد محاضرات مسجّلة لكل طالب من طلاب الانتساب في نظام إدارة التعلّم الإلكترونيّ (Blackboard) على حسب الشعب الدراسية المسجّل بها.

نظام الفصول الافتراضية هو نظام محاضرات فعلية للطالب؛ حيث إن الفصل الافتراضي يكافئ الفصل الفعليّ، ويكون لقاءً واحدًا أسبوعيًّا، ويتم معرفة المواعيد في الجدول الدراسي الخاص بالطالب.

يفضل استخدام متصفح (Google Chrome) عند التعامل مع نظام (Blackboard).

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