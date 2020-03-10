السعودية والكويت تحسمان أزمة 800 موظف بـ«المنطقة المقسومة»

توصّلت المملكة العربية السعودية والكويت، إلى اتفاق مشترك بشأن موظفي المنطقة المقسومة المشتركة بين البلدين والبالغ عددهم نحو 800 موظف؛ لحل المشكلات التي عانوها جراء إغلاق المملكة منافذها البرية أمام مواطني الدول الخليجية ضمن إجراءاتها الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتضمن الاتفاق ضمان مرور العاملين بمنطقة العمليات المشتركة عبر المنافذ البرية؛ على أن يكون التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنيّة من الجانبين بما يضمن سلامة العاملين واستمرار سير العمل، وفق صحيفة «الراي» الكويتية.

وكانت المملكة أغلقت منافذها البرية أمام الدول الخليجية ومنها الكويت بدءًا من السبت الماضي، وحتى إشعار آخر، ضمن الإجراءات الوقائية بشأن فيروس كورونا المستجد، فيما طلبت الشركة الكويتية لنفط الخليج، عقب قرار السعودية، من جميع العاملين في المنطقة المشتركة بمنطقة الخفجي، عدم عبور المنافذ البرية مع المملكة.

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