الأرصاد تعلن «طقس الأربعاء»: 5 مناطق تتأثر بغبار ورياح

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن يشهد طقس غد الأربعاء، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل السواحل منها، تمتد إلى حائل والجوف.

كما توقعت الهيئة -عبر موقعها الإلكتروني- أن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًّا على المرتفعات الجنوبية الغربية، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة، فضلًا عن عواصف ترابية على شمال المملكة ورياح نشطة، تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية وهطول أمطار، مع تساقط البرد على مناطق وسط وشرق وشمال المملكة، وارتفاع في الأمواج على المناطق الساحلية من الخميس القادم إلى الأحد.

وتابعت «الأرصاد»: يشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية جنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 12-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط وشمالية إلى شمالية غربية، بسرعة 15-40 كم/ساعة، على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج، كما يشهد الخليج العربي، رياحًا سطحية جنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 12-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة لطقس غد الأربعاء بمختلف المناطق:

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