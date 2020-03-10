التعليم للطلاب: لا تستخدموا حسابات غير رسمية لـ«المدارس الافتراضية»

أكدت وزارة التعليم، على جميع الطلاب، باستخدام الترددات والروابط والتطبيقات الرسمية المعلنة، ضمن إجراءاتها لتطبيق التعليم عن بُعد، في ضوء التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورنا، ونوّهت الوزارة، عبر «تويتر» بعدم استخدام أي حسابات أو تطبيقات أخرى غير رسمية، مشيرة إلى أن تفعيل المدارس الافتراضية، والتعليم عن بعد خلال فترة تعليق الدراسة يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة، ويظهر جدية الوزارة في تسخير ما توفره من تقنية الاتصال وقدرات وإمكانات لخدمة الطلاب والطالبات.

وقف وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أمس الاثنين، على تطبيق «المدرسة الافتراضية» بعد صدور قرار تعليق الدراسة في جميع مدارس التعليم العام؛ وذلك على خلفية الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وتفقد الوزير «مجمع الأمير سلطان» التابع لإدارة تعليم الرياض، وتابع وسائل التعليم عن بُعد التي وفرتها وزارة التعليم، والبدء بتفعيل منصة المدرسة الافتراضية الموّحدة (vschool.sa) لمحافظة القطيف، واستكمال الحسابات لجميع المستخدمين في بقية مناطق ومحافظات المملكة خلال هذا الأسبوع.

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