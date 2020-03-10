حساب المواطن يحدد موعد وآلية الاعتراض على الدفعة الـ«28»

حدد برنامج حساب المواطن، موعد تقديم الاعتراضات المالية، بالنسبة لغير المشمولين بالصرف، موضحًا أنه سيتلقى الطلبات المذكورة يوم 15 مارس الجاري، وقال «حساب المواطن»، عبر تويتر، ردًّا على شكوى أحد المستفيدين لعدم شمولهم بدفعة صرف الدعم لشهر مارس: «تم إيداع مبالغ الدعم للدفعة المشار إليها، ويجب على مقدّمي الاعتراضات مراجعة البنك والتأكد من أنه لم يتم إيداع المبالغ المقررة لهم بحساباتهم، وتوفير كشف حساب من البنك وتقديم اعتراض ماليّ بعد خمسة أيام من تاريخ صرف الدفعة، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، عبر أيقونة «الدفعات المالية»، واختيار أيقونة «دفعة لم تستلم» وإرفاق كشف الحساب.

وأعلن برنامج حساب المواطن اليوم، إيداع 2.7 مليار ريال مخصص دعم الدفعة الـ «28» (دفعة شهر مارس) للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وبلغت نسبة المستفيدين مستوفي معايير الاستحقاق 83% ليتجاوز عددهم 12.7 مليون «مستفيد» و«تابع»، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقه 68.8 مليار ريال منها 452 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وشملت الدفعة الحالية تعويض السعر الناتج عن التعديل الشهري لأسعار البنزين، وتحصل 53% من إجمالي المستفيدين على الاستحقاق الكامل؛ حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1013 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.3 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 60%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 1.5 مليون مستفيد، مشكلين 40% من إجمالي المستفيدين الرئيسين، وبغلت نسبة أرباب الأسر 92% أما رَبّات الأسر فبلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 53%، وشكّل الذكور المستقلين 47%، وتحصل 83% من إجمالي المستقلين على الاستحقاق الكامل فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

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