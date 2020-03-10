الأحوال المدنية: بطاقة تعريف متاحة للطلاب «إلكترونيًّا» عبر نظام نور

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، طريقة حصول الطلاب على «بطاقة تعريف» من المدرسة، وذلك بعد قرار وزارة التعليم الصادر بتعليق الدراسة، ضمن الإجراءات الاحترازية بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتلقت «الأحوال المدنية»، استفسارًا -عبر «تويتر»- بشأن طالب بالمرحلة الثانوية يحتاج «تعريف الطلاب» ولا يستطيع ختمه من المدرسة، بسبب قرار وزارة التعليم الصادر بـتعليق الدراسة، وردت الوكالة، بأن الطالب بإمكانه طباعة التعريف عبر نظام نور، التعريف يكون مختومًا إلكترونيًّا من الموقع، في حال عدم توفر ذلك، يتم الختم من الإدارة التعليمية التي تتبعها المدرسة.

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