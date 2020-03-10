السعودية اليوم / الحكومة الأردنية تقرر وقف السفر من وإلى لبنان وسوريا ووقف حركة الركاب مع العراق براً بسبب الكورونا



عمّان 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

قررت الحكومة الأردنية اليوم وقف السفر من وإلى لبنان وسوريا باستثناء الشاحنات، ضمن إجراءاتها الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر خلال مؤتمر صحفي: إنه تم وقف حركة الركاب مع العراق براً، واعتماد مطاري أربيل وبغداد للسفر، وتقرر أيضا إغلاق المعبر الشمالي والجنوبي وجسر الملك حسين مع فلسطين.

كما قررت الحكومة الأردنية إغلاق المعابر البحرية مع مصر، وعدم السماح للقادمين من فرنسا وإسبانيا وألمانيا دخول الأردن، وعدم السماح للأردنيين الذهاب إلى تلك البلاد، كما تقرر تخفيض عدد الطائرات القادمة من مصر للأردن بنسبة 50%، إضافة إلى وقف المؤتمرات الدولية والمحلية في الأردن إلا ما يسمح به مجلس الوزراء الأردني.

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19:14ت م

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