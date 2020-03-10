السعودية اليوم / مدير جامعة الحدود الشمالية يستقبل مدير جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة



عرعر 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

استقبل معالي مدير جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد الشهري اليوم ، مدير جمعية الثقافة والفنون خلف القاران يرافقه أعضاء الجمعية .

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع الخاصة المتعلقة بالجانب الثقافي والفني وسبل التعاون بينهما من خلال البرامج الخاصة لتنمية تلك المواهب بكافة المجالات .

// انتهى //

19:04ت م

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