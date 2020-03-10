السعودية اليوم / زلزال بقوة 9ر4 درجات يضرب جزيرة جاوة الإندونيسية



جاكارتا 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 9ر4 درجات على مقياس ريختر اليوم جزيرة جاوة الرئيسية بإندونيسيا .

وأوضح المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث الإندونيسية أجوس ويبو أن الزلزال ضرب الجزيرة وشعر به السكان في مناطق من غربي جاوة, مبينًا أن خمسة منازل على الأقل تدمرت في ضاحية سوكابومي، غير أنه لم ترد أي تقارير عن وقوع خسائر في الأرواح.

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18:35ت م

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