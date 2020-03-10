السعودية اليوم / الكشافة العربية تؤجل أنشطتها لشهري مارس وأبريل



القاهرة 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

وجه الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية المًدير الإقليمي عمرو حمدي، بتأجيل جميع الأنشطة الكشفية العربية المُزمع إقامتها خلال شهر مارس الحالي وشهر إبريل القادم إلى إشعار أخر, حيث سيتم التنسيق مع الجمعيات الكشفية العربية المُستضيفة لهذه الأنشطة حيال ذلك.

وأوضح أنه وفقاً للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مُعظم الدول العربية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحرصاً من المنظمة على سلامة أعضاء الحركة الكشفية، وتوفير بيئة خالية من الأذى أثناء ممارسة النشاط الكشفي تقرر تأجيل الأنشطة التالية: (ورشة تطوير المناهج الكشفية وشارات الهوايات ، وورشة التخطيط الاستراتيجي المقرر عقدها بالأردن ، وورشة عمل مفوضي ومسؤولي الإعلام والاتصال المقرر عقدها بالسعودية، والدراسة الكشفية للمتفرغين وأمناء المال المقرر عقدها بالإمارات، واللقاء الكشفي العربي حول الكشفية والتدخل أثناء الأزمات والكوارث المقرر عقده بالجزائر ، والدورة العربية الرابعة لتأهيل مساعدي مفوضي تنمية القيادات المقرر عقدها بالكويت).

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18:24ت م

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