السعودية اليوم / إزالة الإحداثات المخالفة بمساحة ربع مليون متر مربع بعطيف الطائف



الطائف 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

رصدت أمانة الطائف ممثلة في مكتب الخدمات البلدية بالعطيف تعديات مخالفة على مساحة تناهز ربع مليون متر مربع، وتأكد مراقبو الأمانة من عدم نظامية الإحداثات التي أقيمت على أراضي حكومية بيضاء، مستغلين أيام نهاية الأسبوع والإجازات لإقامة الإحداثات والتعديات.

وضمت التعديات العديد من أسوار البلك، وغرفًا سكنية من الصفيح، وعقومًا ترابية، وأسلاكًا شائكة، بمساحة تجاوزت 250 ألف متر مربع.

وأوضحت أمانة الطائف أن الإحداثات شملت أيضا إشغالات مختلفة ومنها حفر بئر ارتوازي والتنفع منها في دعم التعدي على الموقع، وعملت الفرق الرقابية لمكتب الخدمات على التعامل الفوري مع الإشغالات غير النظامية، وتنفيذ أعمال الإزالة بمشاركة الجهات المختصة وفرقة أمنية عقب التأكد من عدم وجود مستمسكات شرعية لدى المحدثين.

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18:22ت م

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