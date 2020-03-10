السعودية اليوم / سمو الأمير خالد الفيصل يستقبل عدداً من أهالي منطقة عسير



جدة 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في منزله بجدة، عدداً من أهالي منطقة عسير ممثلين في مجموعة " أبها عطاء ووفاء"، الذين قدِموا للسلام على سموه وشكره على ما قدمه خلال سنوات عمله أميراً لمنطقة عسير .

وقدم الأمير خالد الفيصل شكره وتقديره لأهالي منطقة عسير على مشاعرهم النبيلة، مؤكداً أن ذلك ليس بمستغرب على أهالي هذه المنطقة العزيزة على قلب كل مواطن سعودي.

فيما عبر أهالي منطقة عسير عن شكرهم وعرفانهم لسمو الأمير خالد الفيصل على ما بذله من جهود وأعمال في منطقة عسير على مدى 37 عاماً ، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تنمية المنطقة.

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18:15ت م

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