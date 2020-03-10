شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. المملكة تعلن استئناف رحلات الطيران مع مصر والان مع التفاصيل

عاجل.. المملكة تعلن استئناف رحلات الطيران مع مصر الثلاثاء 10 مارس 2020 أعلنت السفارة السعودية لدى جمهورية مصر العربية، عن استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر، ويشمل القرار كل من "الخطوط السعودية_ مصر للطيران_ طيران ناس" وغيرهم من الشركات.

وحددت السفارة يومي الثلاثاء والأربعاء 1٠-11 مارس، لتمكين الزائرين من العودة إلى المملكة، وسمحت للمواطنين بالتواصل المباشرة مع الشركات لترتيب سفرهم، خلال اليومين المحددين، وذلك دون أي رسوم إضافية على تذاكر السفر الناجمة عن تغيير الحجوزات.

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