السعودية | سفارة المملكة في فرنسا تهيب بالمواطنين للتواصل معها للترتيب والتنسيق مع الخطوط الناقلة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 6:42 مساءً, 10 مارس 2020 م المناطق - واس دعت سفارة المملكة في فرنسا المواطنين بجمهورية فرنسا إلى التواصل معها للترتيب والتنسيق مع الخطوط الناقلة، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة مؤخراً وحرصاً على سلامة المواطنين.

وأهابت بالمواطنين للرد على استفساراتهم التواصل مع قسم شؤون السعوديين في السفارة على الأرقام التالية : ( 0033673656324 – 0033626238195 ) .

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