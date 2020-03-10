السعودية | الزميل محمد العنزي يرزق بمولوده الأول

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الزميل محمد العنزي يرزق بمولوده الأول والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:52 مساءً, 10 مارس 2020 م المناطق - تبوك رزق الزميل محمد بن بخيت العنزي بمولود أسماه “بندر”، وتلقى “العنزي” من زملائه التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم المولود الأول جعله الله من مواليد السعادة وأقر به عيني والديه . تهانينا والف مبروك

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