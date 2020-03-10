شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في فرنسا تدعو المواطنين للتواصل معها للتنسيق مع الخطوط الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

دعت سفارة المملكة في فرنسا المواطنين بجمهورية فرنسا إلى التواصل معها للترتيب والتنسيق مع الخطوط الناقلة، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة مؤخراً وحرصاً على سلامة المواطنين. وأهابت بالمواطنين للرد على استفساراتهم التواصل مع قسم شؤون السعوديين في السفارة على الأرقام : ( 0033673656324 - 0033626238195 ) .

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