شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان يستقبل نظيره الجيبوتي ويتقلد وسام «النجمة الكبرى» والان نبدء بالتفاصيل

استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة بالرياض اليوم رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بجمهورية جيبوتي الفريق الركن زكريا إبراهيم شيخ إبراهيم. وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون والتنسيق في الأمور ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين، وآليات تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين. Advertisements كما قام رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بجمهورية جيبوتي بتقليد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي وسام (النجمة الكبرى) بمرتبة قائد الذي منحته الحكومة الجيبوتية . من جانبه قدم رئيس هيئة الأركان العامة شكره وتقديره لحكومة جمهورية جيبوتي على هذا الوسام والإشادة باستمرار العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين. حضر الاستقبال عدد من كبار الضباط في الجانبين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الأركان يستقبل نظيره الجيبوتي ويتقلد وسام «النجمة الكبرى» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.