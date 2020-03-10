شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: عواصف ترابية تستمر حتى الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أوضح الناطق الرسمي لهيئة الأرصاد أن هناك توقعات بعواصف ترابية على شمال المملكة ورياح نشطة تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية وهطول أمطار مع تساقط البرد على مناطق وسط وشرق وشمال المملكة وارتفاع في الأمواج على المناطق الساحلية من الخميس القادم إلى الأحد.

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