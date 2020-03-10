شكرا لقرائتكم الصحة تبدأ التقديم لـ الابتعاث الخارجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-03-10 الصحة تبدأ التقديم لـ الابتعاث الخارجي للأطباء وغير الأطباء متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت وزارة الصحة عن فتح باب التقديم لفرص الابتعاث الخارجي ٢٠٢٠م اعتبارًا من تاريخ ١ أبريل ٢٠٢٠ للأطباء وغير الأطباء. Advertisements واشترطت وزارة الصحة عدة شروط من بينها أن يكون المتقدم من منسوبي وزارة الصحة، وألّا يقل الأداء الوظيفي لآخر سنة عن جيد جدًا. وللاطلاع على كافة التعليمات وشروط التقديم عبر الرابط التالي: (هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تبدأ التقديم لـ الابتعاث الخارجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.