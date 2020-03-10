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نقص الكمامات والمعقمات بالصيدليات وصحة الباحة تعلق
متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة
بعد الإقبال الكبير على الكمامات والمعقمات للوقاية من الفيروس الوبائي المنتشر “كورونا ” اشتكى بعض المواطنين من شحّ في هذه المستلزمات لدى أغلب الصيدليات في الباحة.
بدوره أوضح المتحدث الرسمي لصحة الباحة لـ ” متابعات الخليج 365 ” بأن إدارة الالتزام بصحة الباحة تراقب باستمرار التحقق من توفر المستلزمات الصحية بمختلف أنواعها ومنها الكمامات بصيدليات المنطقة، وفي حال عدم التوفر، فنأمل التبليغ على رقم مركز الخدمة ٩٣٧ على مدار الساعة.
وكان المتحدث باسم وزارة لصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد في وقت سابق أن ارتداء الكمامات، مرتبط ببعض الحالات والظروف خاصة لمن يخالط المرضى المصابين بالفيروس أو المشتبه في إصابتهم أو المرضى الذين يخشون نقل العدوى إلى غيرهم، أما الإنسان السليم في الظروف الطبيعية فلا يحتاج إلى وضع الكمامة.
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