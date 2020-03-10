ضبط مصنع خمور وحشيش وكبتاجون وأسلحة بيضاء في الخميس

2020-03-10

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - خميس مشيط

ضبطت شرطة خميس مشيط اليوم الثلاثاء، مصنعًا للخمور ينتج مادة العرق المسكر في خميس مشيط كما تم ضبط عدد من القوارير المسكرة جاهزة للبيع.

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جاء ذلك خلال حملة أمنية مكثفة بقيادة مدير الشرطة العميد حمد آل منجم ممثلة بقسم البحث والتحري وشعبة الضبط الإداري وقوة المهام والواجبات، حيث تم كذلك ضبط كمية من مادة الحشيش المخدر وحبوب الكبتاجون وأسلحة بيضاء كما تم القبض على مجموعة من مجهولي الهوية من الجنسين من الجالية الإفريقية وشخص آخر مقيم يقوم بتهريب النساء المجهولات الهوية حيث تم تسليم المضبوطات والمقبوض عليهم خلال هذه الحملة إلى الجهات المختصة.

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