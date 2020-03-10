اخبار السعوديه

ضبط مصنع خمور وحشيش وكبتاجون وأسلحة بيضاء في الخميس

0 نشر
Almowaten 0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

Advertisements

شكرا لقرائتكم ضبط مصنع خمور وحشيش وكبتاجون وأسلحة بيضاء في الخميس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-03-10

ضبط مصنع خمور وحشيش وكبتاجون وأسلحة بيضاء في الخميس

القبض على مجموعة مهربين من الجنسين

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - خميس مشيط

ضبطت شرطة خميس مشيط اليوم الثلاثاء، مصنعًا للخمور ينتج مادة العرق المسكر في خميس مشيط كما تم ضبط عدد من القوارير المسكرة جاهزة للبيع.

Advertisements

جاء ذلك خلال حملة أمنية مكثفة بقيادة مدير الشرطة العميد حمد آل منجم ممثلة بقسم البحث والتحري وشعبة الضبط الإداري وقوة المهام والواجبات، حيث تم كذلك ضبط كمية من مادة الحشيش المخدر وحبوب الكبتاجون وأسلحة بيضاء كما تم القبض على مجموعة من مجهولي الهوية من الجنسين من الجالية الإفريقية وشخص آخر مقيم يقوم بتهريب النساء المجهولات الهوية حيث تم تسليم المضبوطات والمقبوض عليهم خلال هذه الحملة إلى الجهات المختصة.

 

تابعنا على c31bab641f.jpg تواصل معنا علىa93478a6d0.jpg

شارك الخبر






Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مصنع خمور وحشيش وكبتاجون وأسلحة بيضاء في الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا