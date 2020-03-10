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التحالف يدمر منظومة دفاع جوي للميليشيات الحوثية في مأرب

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2020-03-10

التحالف يدمر منظومة دفاع جوي للميليشيات الحوثية في مأرب

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن نجاحها في تدمير منظومة دفاع جوي للميليشيات الحوثية في مأرب بحسب نبأ عاجل بثته العربية.

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