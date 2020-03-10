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2020-03-10 التحالف يدمر منظومة دفاع جوي للميليشيات الحوثية في مأرب متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن نجاحها في تدمير منظومة دفاع جوي للميليشيات الحوثية في مأرب بحسب نبأ عاجل بثته العربية. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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