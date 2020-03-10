سهم أرامكو يقود ارتفاع السوق السعودية بمكاسب 10%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

قاد سهم أرامكو السعودية ارتفاع سوق الأسهم السعودية أمس، حيث صعد مؤشر السوق بنحو 7.03% إلى 6762 نقطة، بتداولات قيمتها 7.8 مليار ريال.

وقفز سهم أرامكو بنسبة 9.9% إلى 31.15 ريالا بقيمة تداولات إجمالية 798.2 مليون ريال، معوضا الخسائر التي مني بها في الجلستين السابقتين.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 340 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 191 شركات ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم شركتين على تراجع.

وكانت أسهم أسمنت نجران، والصناعات الكهربائية، ومسك، والأبحاث والتسويق، وأنعام القابضة الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركتي اللجين، وجدوى ريت الحرمين فكانتا الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و2.66%.

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فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وأرامكو السعودية، والراجحي، وكيان السعودية، والأهلي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والإنماء، والأهلي، وسابك، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعا 33.54 نقطة ليقفل عند مستوى 6178.07 نقطة، وبتداولات تجاوزت 28 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 630 ألف سهم تقاسمتها 1460 صفقة.

ومنيت الأسهم الخليجية بخسائر حادة في اليومين الماضيين على خلفية انهيار اتفاق إنتاج النفط بين روسيا ودول منظمة «أوبك» والذي تزامن مع تفشي فيروس كورونا.

وارتفعت مؤشرات باقي البورصات الخليجية أمس حيث سجلت في سوق أبوظبي 5.5% إلى 4262 نقطة، ودبي 7.3% إلى 2231 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الأول في الكويت 0.3% إلى 5174 نقطة، والبحرين 1.4% إلى 1493 نقطة، فيما صعد كل من مؤشر بورصة قطر 3.3% إلى 8433 نقطة، وسوق مسقط 0.68% إلى 3797 نقطة.

ويأتي ارتفاع الأسهم الخليجية إثر الصعود القوي الذي بلغ 8% للنفط أمس، عقب انخفاض بنسبة 25%، يوم الاثنين وسط عمليات بيع يحركها الفزع وخسائر حادة لمؤشرات الأسهم العالمية.