شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طهران
هدد مسؤول محلي إيراني بأن العقوبة تنتظر من يتكتم على إصابته بفيروس كورونا.
ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية أمس، عن محافظ محافظة أذربيجان الغربية، شمال غربي إيران، محمد مهدي شهرياري القول إن «مختلف الدول التي تعاني من فيروس كورونا تواجه مشاكل مماثلة لإيران»، وأوضح أنه «وفقا لقرار اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا فإن عقوبات تنتظر من يتكتم على إصابته المؤكدة بفيروس كورونا».
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية في نيودلهي أن الهند بدأت أمس في إجلاء مواطنيها من إيران التي يتفشى بها فيروس كورونا، حيث وصلت دفعة أولى تضم 58 شخصا من هؤلاء المواطنين إلى قاعدة جوية هندية.
وكتب وزير الخارجية سوبرامانيام جيشانكار في تغريدة عقب هبوط طائرة تابعة لسلاح الجو الهندي تحمل العائدين الهنود في قاعدة هيندون الجوية بالقرب من نيودلهي «اكتملت المهمة. إلى التالي».
وسوف يخضع العائدون للحجر الصحي لمدة أسبوعين في منشأة في القاعدة الجوية.
وتواصل المئات من المواطنين الهنود، بمن فيهم العشرات من الطلاب الموجودين في إيران مع حكومة بلادهم، مطالبين بإجلائهم.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تهدد بمعاقبة من يتكتم على كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.