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الأمم المتحدة تطالب إيران بإطلاق كل السجناء تجنبًا لإصابتهم بـ"كورونا"

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محمد بن مسعود - الدمام - "رحمن" أعرب عن قلقه من الظروف التي يعيشونها

ذكر مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، اليوم (الثلاثاء)؛ أنه طلب من طهران إطلاق سراح جميع السجناء بشكل مؤقت في ظل تفشي فيروس كورونا الجديد.

ولفت "رحمن" في تصريح للصحفيين بجنيف إلى أن عددًا من مزدوجي الجنسية والأجانب في خطر حقيقي، وإن لم يكونوا قد أصيبوا بفيروس كورونا، فإنهم خائفون بحقّ من هذه الظروف؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأعرب المقرر الأممي عن قلقه من الظروف التي يعيشها السجناء، خصوصًا السياسيين مع استفحال تفشي "كورونا".إيران فيروس كورونا الجديد

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441 06:58 PM

"رحمن" أعرب عن قلقه من الظروف التي يعيشونها

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الأمم المتحدة تطالب إيران بإطلاق كل السجناء تجنبًا لإصابتهم بـ"كورونا"
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

ذكر مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، اليوم (الثلاثاء)؛ أنه طلب من طهران إطلاق سراح جميع السجناء بشكل مؤقت في ظل تفشي فيروس كورونا الجديد.

ولفت "رحمن" في تصريح للصحفيين بجنيف إلى أن عددًا من مزدوجي الجنسية والأجانب في خطر حقيقي، وإن لم يكونوا قد أصيبوا بفيروس كورونا، فإنهم خائفون بحقّ من هذه الظروف؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأعرب المقرر الأممي عن قلقه من الظروف التي يعيشها السجناء، خصوصًا السياسيين مع استفحال تفشي "كورونا".

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المصدر : الخليج 365

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