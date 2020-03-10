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دعت هيئة السوق المالية المساهمين والمستثمرين والشركات المدرجة في السوق المالية السعودية إلى الاستفادة من التصويت الآلي في جمعيات المساهمين التي ستنعقد خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس "كورونا" الجديد (COVID-19).
وحثت الهيئة الشركات المدرجة التي حصلت على موافقات على انعقاد جمعيات المساهمين الخاصة بها، إلى أخذ التدابير التي من شأنها رفع نسبة المشاركة عبر التصويت الآلي، بما يقلل من حضور المساهمين لمقار انعقاد الجمعيات من جهة، ويضمن اكتمال النصاب القانوني للجمعيات من جهة أخرى.
يشار إلى أن خدمة التصويت الآلي للشركات المُدرجة في السوق المالية السعودية متاحة منذ أبريل2017م، عبر منظومة (تداولاتي) المقدمة من قبل شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع).
وينطوي التصويت الآلي على عدة منافع تعزز الثقة في السوق المالية، وذلك من خلال تمكين المساهمين من المشاركة في قرارات الجمعيات للشركات المدرجة وإتاحة الفرصة للمساهمين من ممارسة حقوقها بيسر وسهولة، واختصار الوقت والجهد للمساهمين المتواجدين في مدن ومناطق جغرافية تبعد مسافات طويلة عن مقر انعقاد الجمعيات، حيث يمكّن التصويت الآلي للمساهمين فترة كافية للاطلاع على بنود الجمعيات بكامل تفاصيلها قبل انعقادها مما يساعدهم على اتخاذ قراراتهم ودراستها وتحليلها بشكل فعال.
هيئة السوق المالية فيروس كورونا الجديد
10 مارس 2020 - 15 رجب 1441 06:33 PM
لدعم جهود الوقاية من "كورونا""السوق المالية" تدعو الشركات المدرجة إلى حثّ مساهميها للمشاركة في الجمعيات عبر "التصويت الآلي"
دعت هيئة السوق المالية المساهمين والمستثمرين والشركات المدرجة في السوق المالية السعودية إلى الاستفادة من التصويت الآلي في جمعيات المساهمين التي ستنعقد خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس "كورونا" الجديد (COVID-19).
وحثت الهيئة الشركات المدرجة التي حصلت على موافقات على انعقاد جمعيات المساهمين الخاصة بها، إلى أخذ التدابير التي من شأنها رفع نسبة المشاركة عبر التصويت الآلي، بما يقلل من حضور المساهمين لمقار انعقاد الجمعيات من جهة، ويضمن اكتمال النصاب القانوني للجمعيات من جهة أخرى.
يشار إلى أن خدمة التصويت الآلي للشركات المُدرجة في السوق المالية السعودية متاحة منذ أبريل2017م، عبر منظومة (تداولاتي) المقدمة من قبل شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع).
وينطوي التصويت الآلي على عدة منافع تعزز الثقة في السوق المالية، وذلك من خلال تمكين المساهمين من المشاركة في قرارات الجمعيات للشركات المدرجة وإتاحة الفرصة للمساهمين من ممارسة حقوقها بيسر وسهولة، واختصار الوقت والجهد للمساهمين المتواجدين في مدن ومناطق جغرافية تبعد مسافات طويلة عن مقر انعقاد الجمعيات، حيث يمكّن التصويت الآلي للمساهمين فترة كافية للاطلاع على بنود الجمعيات بكامل تفاصيلها قبل انعقادها مما يساعدهم على اتخاذ قراراتهم ودراستها وتحليلها بشكل فعال.
، "السوق المالية" تدعو الشركات المدرجة إلى حثّ مساهميها للمشاركة في الجمعيات عبر "التصويت الآلي" ،
المصدر : الخليج 365
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