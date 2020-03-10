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أفادت هيئة الصحة العامة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بأن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس "كورونا" المستجد في البلاد ارتفع إلى 30، بعد أن كان 25 أمس الاثنين.
وأضافت في بيان أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 1606.
يُذكر أن وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستير، أصيب بفيروس "كورونا" المستجد، حسب ما نقلت وكالة "رويترز"، مساء أمس الاثنين.
إلى ذلك، ذكرت تقارير إعلامية أن خمسة نواب بالبرلمان الفرنسي جرى تشخيص إصابتهم بفيروس "كورونا"، إضافة إلى أحد العاملين بمطعم الجمعية الوطنية (البرلمان)، حيث يعتقد أن بعض المشرعين المصابين أو جميعهم التقطوا الفيروس هناك.
فرنسا فيروس كورونا الجديد
فرنسا: ارتفاع عدد الوفيات بين المصابين بـ"كورونا" إلى 30 شخصاًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-10
أفادت هيئة الصحة العامة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بأن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس "كورونا" المستجد في البلاد ارتفع إلى 30، بعد أن كان 25 أمس الاثنين.
وأضافت في بيان أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 1606.
يُذكر أن وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستير، أصيب بفيروس "كورونا" المستجد، حسب ما نقلت وكالة "رويترز"، مساء أمس الاثنين.
إلى ذلك، ذكرت تقارير إعلامية أن خمسة نواب بالبرلمان الفرنسي جرى تشخيص إصابتهم بفيروس "كورونا"، إضافة إلى أحد العاملين بمطعم الجمعية الوطنية (البرلمان)، حيث يعتقد أن بعض المشرعين المصابين أو جميعهم التقطوا الفيروس هناك.
10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
06:14 PM
وزير الثقافة و5 نواب بالبرلمان أصيبوا بالفيروس
أفادت هيئة الصحة العامة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بأن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس "كورونا" المستجد في البلاد ارتفع إلى 30، بعد أن كان 25 أمس الاثنين.
وأضافت في بيان أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 1606.
يُذكر أن وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستير، أصيب بفيروس "كورونا" المستجد، حسب ما نقلت وكالة "رويترز"، مساء أمس الاثنين.
إلى ذلك، ذكرت تقارير إعلامية أن خمسة نواب بالبرلمان الفرنسي جرى تشخيص إصابتهم بفيروس "كورونا"، إضافة إلى أحد العاملين بمطعم الجمعية الوطنية (البرلمان)، حيث يعتقد أن بعض المشرعين المصابين أو جميعهم التقطوا الفيروس هناك.
، فرنسا: ارتفاع عدد الوفيات بين المصابين بـ"كورونا" إلى 30 شخصاً ،
المصدر : الخليج 365
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