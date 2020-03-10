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أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم (الثلاثاء)، سادس حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا.
وأوضحت الوزارة أن الحالة تعود لرجل في الثمانينيات من عمره، كان يعاني من مشاكل صحية مزمنة.
وكانت بريطانيا قد أعلنت أمس وفاة مواطن بريطاني خامس جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.بريطانيا فيروس كورونا الجديد
بريطانيا تعلن سادس وفاة بـ"كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-10
أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم (الثلاثاء)، سادس حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا.
وأوضحت الوزارة أن الحالة تعود لرجل في الثمانينيات من عمره، كان يعاني من مشاكل صحية مزمنة.
وكانت بريطانيا قد أعلنت أمس وفاة مواطن بريطاني خامس جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
06:01 PM
"ثمانيني" عانى من مشاكل مزمنة
أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم (الثلاثاء)، سادس حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا.
وأوضحت الوزارة أن الحالة تعود لرجل في الثمانينيات من عمره، كان يعاني من مشاكل صحية مزمنة.
وكانت بريطانيا قد أعلنت أمس وفاة مواطن بريطاني خامس جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
، بريطانيا تعلن سادس وفاة بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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