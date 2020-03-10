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عدن - ياسمين التهامي - كورونا سينتهي وينتهي معه الخوف والقلق من الإصابة ولن يكون هناك هاحة للحجر الصحي، إذا التزم الجميع بهذه الإرشادات التي أطلقها دكتور تركي شهير.

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وداعًا لفيروس ”كورونا”.. دكتور تركي شهير يزف بشرى سارة للعالم (لا داعي للحجر الصحي بعد اليوم)

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حيث وجه جراح قلب ومقدم برامج تلفزيونية طبية شهير في الولايات المتحدة، الدكتور التركي أوز نصائح لمواجهة فيروس كورونا، بعد ارتفاع الإصابات في الولايات المتحدة إلى 500 إصابة بالفيروس، ووفاة 21.

وفي حديثه للعديد من برامج الحوارات التلفزيونية، قدم الدكتور أوز هذه الارشادات لمواجهة الفيروس:

– اغسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، واستخدم معقم اليدين.

– تطهير المواد والأسطح باستخدام بخاخات مطهرة بدلاً من المناديل، والتي يمكن أن تنشر الجراثيم من سطح إلى آخر.

– احصل على سبع ساعات على الأقل من النوم.

– تمرن بانتظام 30 دقيقة على الأقل كل يوم.

– قم بتحسين جودة الهواء باستخدام مرطب لأن الفيروسات لا تحب الهواء الرطب.

– عندما تكون على متن الطائرة، اجلس بجانب النافذة لأن منطقة الجراثيم هناك محدودة.

– التأمل: لأن ذلك يمكن أن يدعم الجهاز المناعي.

– تجنب المصافحة. يقول دكتور أوز إن المصافحة تنقل 10 أضعاف من الجراثيم.

– تجنب أن يلمس وجهك أي شيء.

– من الأفضل تخزين إمدادات أساسية تكفي لمدة أسبوعين، بما في ذلك المواد الغذائية غير القابلة للتلف والمنظفات وورق التواليت.

– تناول الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات مثل الحمضيات والتوت.

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وكالات