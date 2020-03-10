السفارة في الكويت: يمكن للمواطنين العودة عن طريق البر والجو

أكدت السفارة السعودية في الكويت، اليوم الثلاثاء، أنه يمكن للمواطنين السعوديين العودة من دولة الكويت عبر المنافذ البرية والجوية.
وأوضحت السفارة في بيان لها نشرته عبر حسابها بتويتر أن «السفارة تود التوضيح عن إمكانية العودة عن طريق منفذي الرقعي والخفجي برًا. كما أن السفارة قامت بالتنسيق لرحلة على الخطوط الجوية السعودية من مطار الكويت الدولي مساء يوم الغد الأربعاء الموافق 16 رجب 1441، إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض».
وأضافت آنذاك يأتي بمتابعة من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الشقيقة وحرصًا على المواطنين المقيمين والزائرين لدولة الكويت الشقيقة والراغبين بالعودة إلى أرض الوطن.
وأشارت السفارة إلى أنها نأمل من المواطنين الراغبين العودة عن طريق الجو الاتصال على الأرقام التالية خلال 24 ساعة وهي: (0096551121069 - 0096551121069 – 0096522550021)
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