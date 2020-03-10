«تعليم القصيم»: التعليق تغيير لطبيعة اليوم الدراسي وليس إجازة

أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، أن قرار وزارة التعليم الاحترازي بتعليق الدراسة، لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا الجديد، وحفظ وتأمين صحة الطلاب والطالبات، وجميع منسوبي مدارس المملكة، يأتي بمثابة تغيير لطبيعة اليوم الدراسي ليتوافق وكيفية التعامل مع المرحلة الحالية؛ لضمان استمرار العملية التعليمية، المعتمدة على تفعيل المنصات والبوابات الإلكترونية والرقمية بين الطالب والمعلم، وليس إجازة ممتدة، تتوقف فيها منظومة التحصيل العلمي والمعرفي.

وكان مدير عام تعليم المنطقة محمد بن سليمان الفريح، قد ترأس، أمس، اجتماعًا، بحضور القيادات التعليمية، ومديري مكاتب التعليم، في قطاعي البنين والبنات، للبدء بتطبيق الإجراءات التنفيذية، وتفعيل المنصات والبوابات الإلكترونية، وإيجاد البدائل المناسبة والفاعلة، الضامنة لمواصلة التحصيل العلمي للطلاب والطالبات، وفق الاستراتيجية العملية بوزارة التعليم.

ووجه الفريح، خلال الاجتماع، بتنفيذ أفضل المبادرات العملية لتحقيق أهداف «التعليم عن بعد»؛ لضمان سير اليوم الدراسي، بشكل إيجابي وتحفيز أولياء الأمور لإدراك أهمية المرحلة الراهنة، والمساهمة في نجاح المسارات التعليمية التي تطلقها الوزارة.

كما تم إقرار تشكيل لجنة مركزية عاجلة، في تعليم القصيم؛ لمتابعة تطبيق كل الخطوات الإجرائية لـ«التعلم عن بعد» وتسهيل مهام جميع منسوبي التعليم بالمدارس؛ سعيًّا لاستمرارية اليوم الدراسي بشكل طبيعي، وضمان تواصل التدفق المعرفي والتحصيل العلمي للطلاب والطالبات، خلال فترة التعليق المؤقتة.

وكانت وزارة التعليم قد زادت عدد قنوات البث في «عين الفضائية» إلى 17 قناة؛ لتتيح لطلاب وطالبات التعليم العام متابعة دراستهم، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437 عمودي في بث مباشر من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 12:30 ظهرًا، والإعادة اليومية لتلك الدروس، أو عبر قناة يوتيوب التعليمية على مدار الساعة.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

فتح 100 فصل افتراضي لـ«التعليم عن بعد» بجامعة بيشة

الجامعة السعودية الإلكترونية تنفذ 4 إجراءات لتسهيل «التعليم عن بعد»

بعد قرار الوزارة.. الطلاب يواصلون «التعليم عن بعد» في كل المناطق