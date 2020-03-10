البيت الأبيض: الرئيس الأمريكي يناقش مع ولي العهد أزمة النفط

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أزمة النفط.

وأوضح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الثلاثاء، أنه لا يرى حاجة لعقد اجتماع لمجموعة «أوبك+» في الفترة من مايو إلى يونيو القادمين.

وبرّر الوزير ذلك في ظل غياب اتفاق على الإجراءات التي يجب اتخاذها للتعامل مع أثر فيروس كورونا على الطلب والأسعار.

وقال الوزير: «لا أرى مبررًا لعقد اجتماعات في مايو أو يونيو، من شأنها فقط إظهار فشلنا في القيام باللازم في أزمة كهذه وتبني الإجراءات الضرورية».

وتابع وزير الطاقة إنه «ينبغي على كل منتج للنفط الحفاظ على حصته في السوق»، ففي سوق حرة، يجب أن يبدي كل منتج للنفط قدرته على المنافسة ويحافظ على حصته في السوق ويعززها».

وأعلنت شركة أرامكو أنها ستقوم بتزويد عملائها بـ 12.3 مليون برميل يوميًا في شهر أبريل بزيادة 300 ألف برميل يوميًا عن الطاقة القصوى المستدامة.

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وتبلغ الطاقة القصوى المستدامة 12 مليون برميل يوميًا، وقد تم الاتفاق مع عملائها على تزويدهم بهذه الكميات اعتبارًا من أول شهر أبريل، وتتوقع الشركة أثرًا ماليًا إيجابيًا على المدى الطويل.

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